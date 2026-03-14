دونيس: المهمة صعبة أمام المتصدر

توقع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام النصر، السبت ضمن جولة «يوم العلم»، الـ26 من دوري روشن السعودي، مبديًا في الوقت ذاته رضاه عن تقديم لاعبيه مباراة قوية.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي، الجمعة قبل لقاء النصر: «المواجهة صعبة أمام فريق يتصدر الترتيب، لكننا نثق في لاعبينا وقدرتهم على تقديم مباراة قوية».

وأضاف المدرب اليوناني: «فخور بما يقدمه اللاعبون الموسم الجاري، ونحتاج الاستمرار بنفس الروح والعطاء في المباريات المقبلة».

واختتم مدرب الخليج: «هدفنا مواصلة حصد النقاط وإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن في سلم الترتيب».