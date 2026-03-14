القادسية يذكّر الأهلي بصدمة ضمك

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراةً في دوري المحترفين شهدت تقدمه بهدفين، للمرة الأولى منذ ما يزيد على 5 أعوام.

وفي مباراته مع القادسية، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم»، أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.

وتلقى الفريق الجدّاوي 3 أهداف خلال الشوط الثاني، بينها اثنان في الوقت البديل، ليخسر المباراة 2ـ3.

وتعود آخر هزيمة أهلاوية في الدوري بهذا السيناريو إلى 5 ديسمبر 2020، عندما تقدمّ 2ـ0 على ضمك، ثم 3ـ1، قبل تسجيل الفريق الجنوبي 3 أهداف محولًا تأخره إلى انتصار 4ـ3.

وسقط الأهلي في الدوري للمرة الأولى بعد 15 مباراة متتالية دون خسارة، منذ هزيمته أمام الفتح 1ـ2 لحساب الجولة الـ 11.

وتجمد رصيده عند 62 نقطة وبقي ثانيًا، لكنه سيخسر مركزه إذا فاز الهلال، ثالث الترتيب، أو تعادل مع الفتح، السبت، لحساب الجولة الجارية، معززًا نقاطه الـ 61.