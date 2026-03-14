كونسيساو.. مباريات أقل وهزائم أكثر

خسِر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مبارياتٍ تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدربه الحالي، أكثر مما خسِر مع الفرنسي لوران بلان، مدربه السابق.

وتعرض الفريق إلى ست هزائم، في 46 مباراة، خلال فترة بلان، الذي قاده إلى الجمع بين لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وأقيل الفرنسي بعد الخسارة 0ـ2 من النصر، ضمن الجولة الرابعة من موسم «روشن». وعوَّضه النادي الغربي بالتعاقد مع كونسيساو، المدرب السابق لبورتو البرتغالي وإيه سي ميلان الإيطالي وفرق أخرى.

ولعِب «النمور» 30 مباراةً حتى الآن تحت قيادة مدربهم الحالي، خسِروا منها 8، مقابل 16 فوزًا و6 تعادلات.

وهُزِم الاتحاد 1- 3 من الرياض مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 26 من موسم الدوري «جولة يوم العلم»، بعد الخسارة بالنتيجة ذاتها من الأهلي، في ديربي جدة، لحساب الجولة الـ 25.

وقاد بلان الاتحاد في 46 مباراة، خسر اثنتان فقط في الـ 30 الأولى وتعرّض إلى الهزيمة الثالثة في المباراة الـ 32.

وفي مبارياته السبع الأخيرة مع الفريق، تعرّض إلى ثلاث هزائم، كلّفته منصبه.

وحاليًا، يحتل الفريق المركز السادس في جدول «روشن»، برصيد 42 نقطة، من 12 فوزًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم، سبعٌ منها مع المدرب الحالي.