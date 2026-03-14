أمام الأخدود.. الشباب يبحث عن الانتصار الأول

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الأخدود، السبت، على ملعب «أرينا SHG» ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويتطلع الشباب إلى تحقيق انتصاره الأول أمام الأخدود في دوري المحترفين، بعدما التقى الفريقان خمس مرات سابقة، فاز الأخدود في مباراة واحدة، بينما حضر التعادل في أربع مواجهات.

ويدخل الشباب المباراة باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام الهلال، ثم تعادله مع الاتفاق في الجولة الماضية، فيما يسعى الأخدود إلى التعويض بعد خسارته الثقيلة أمام الفيحاء بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة جمعها من 6 انتصارات و8 تعادلات مقابل 11 هزيمة، بينما يأتي الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 18 خسارة.