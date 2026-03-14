فورمولا 1.. أنتونيلي أصغر سائق ينطلق من المركز الأول

أصبح الإيطالي كيمي أنتونيلي «19 عامًا» أصغر منطلق من المركز الأول في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد، في جائزة الصين الكبرى، بعد تصدره التجارب الرسمية في شنغهاي، السبت.

وقاد أنتونيلّي ثنائية في الصف الأمامي لفريق مرسيدس، إلى جانب البريطاني جورج راسل، ومحا الرقم القياسي السابق للألماني سيباستيان فيتيل، الذي كان في الحادية والعشرين عندما انتزع مركز الانطلاق في جائزة إيطاليا عام 2008.

قال السائق الشاب بعد إنجازه: «كانت الحصة نظيفة إلى حد كبير، لذا أنا سعيد فعلًا. بالطبع واجه جورج مشكلة، وكان سيكون رائعًا أن نراه مع مجموعتين من الإطارات. رأيت أنه يواجه مشكلة، لكنني حاولت فقط الحفاظ على تركيزي وتقديم لفة جيدة».

وكما في أستراليا، نهاية الأسبوع الماضي، هيمن ثنائي مرسيدس على مجريات التجارب في شنغهاي.

وسجّل أنتونيلّي 1:32.046 دقيقة، بفارق 0.222 ثانية عن جورج راسل، متصدر البطولة، الفائز بسباق السبرينت في وقت سابق من يوم السبت.

وقال النمساوي توتو وولف، رئيس فريق مرسيدس: «قال كثيرون إن الفتى كان صغيرًا جدًا ليجلس خلف مقود سيارة مرسيدس، لكنه قدّم المطلوب، أصغر من ينطلق من المركز الأول، كما سمعت للتو».

وواجه راسل مشكلات بعد خروجه في الفترة الثالثة من التجارب الرسمية عندما توقفت سيارته وسط الحلبة واضطر للعودة إلى المرأب.

قال الفائز في السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن الأسبوع الماضي: «كان الأمر بالتأكيد محاولة تقليل الخسائر».

وتابع: «في القسم الثاني من الفترة الثانية انكسر الجناح الأمامي، ثم في الثالث توقفت السيارة على الحلبة، ولم أتمكن من تبديل السرعات. في اللفة الأخيرة لم يكن لدي بطارية ولا حرارة في الإطارات ولا أي شيء. قدم الفريق عملًا رائعًا».

وعلق وولف على مشكلات راسل: «من المؤسف أن جورج لم يتمكن من إكمال اللفة. يبدو أنّ المشكلة كانت كهربائية، إذ اضطررنا إلى إعادة تشغيل السيارة ثلاث مرات، ثم إطفائها وتشغيلها من جديد. لم أعتقد أنه سيتمكن من الخروج إلى الحلبة».

أردف: «لنرَ كيف ستكون انطلاقة فيراري. بالتأكيد سيكون الأمر ممتعًا».

وسيحتل ثنائي فيراري البريطاني لويس هاميلتون، وشارل لوكلير من موناكو، الصف الثاني على خط الانطلاق، وجاء بعدهما ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، والبريطاني لاندو نوريس، بطل العالم.

أما الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، فكان ثامنًا فقط في نهاية أسبوع صعب للغاية بالنسبة له مع سيارة ريد بُل التي تُظهر معاناة واضحة.