إجازة.. تحضر الخلود للاتحاد

طوى الإنجليزي ديزموند بكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، صفحة دوري روشن السعودي، وفتح ملف مواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء، على ملعب النادي بالرس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبين المصدر ذاته أن بكنجهام، الذي منح اللاعبين إجازة 24 ساعة ، عقب الخسارة أمام الحزم في الـ 26 «جولة العلم» من دوري روشن، الخميس، سيعيد ترتيب أوراقه، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المفصلية، من خلال حصة استشفائية قبل الشروع في تطبيق التكتيك والطرق الفنية، التي ينوي أن ينتجها في المباراة.

وأشار المصدر إلى أن تدريب الفريق، الأحد، سيكون مفتوحًا لكافة وسائل الإعلام، قبل أن يُغلق في الحصة التي تليها، بهدف التركيز على تجهيزات نصف كأس الملك.

وتأهل الخلود لهذه المرحلة بعد فوزه في دور الـ 32على البكيرية 2ـ1، وتغلب على النجمة في ثمن النهائي 1ـ0، وكسبه الخليج في ربع النهائي 4ـ3.