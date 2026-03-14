‏أوليفيرا يمنح جدة إجازة 9 أيام

منح البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب فريق جدة الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة تسعة أيام تبدأ من السبت وتنتهي الأحد 22 مارس، مستفيدًا من فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم، الإثنين 23 مارس، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الثاني من أبريل المقبل.

وأضح لـ «الرياضية» فيصل با محرز، المشرف العام على الكرة، أن اللاعبين سينفذون برنامجًا غذائيًا وتدريبيًا خفيفًا خلال فترة الإجازة للمحافظة على لياقتهم البدنية.

ويحتل جدة المركز الـ 13 في جدول ترتيب «يلو» برصيد 31 نقطة، من 26 جولة، ويحل ضيفًا على الجندل بالجوف في الجولة المقبلة، مطلع أبريل.