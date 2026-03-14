«Crimson Desert».. سبع منصات و14 لغة عالمية

أعلنت شركة «Pearl Abyss» عن التفاصيل النهائية والجدول الزمني الرسمي لإطلاق لعبة «Crimson Desert» المنتظرة، التي تُصنف كواحدة من أضخم ألعاب الأكشن والمغامرات في الوقت الراهن.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للعبة، حدَّد المطورون موعد الإطلاق العالمي، المتزامن عبر جميع المنصات في 19 مارس 2026، وذلك في تمام الـ01:00 صباحًا بتوقيت السعودية، لتبدأ رسميًّا رحلة اللاعبين في عالم «Pywel».

وستتوفر لعبة «Crimson Desert» على تشكيلة واسعة من المنصات الحديثة، تشمل «بلاي ستيشن 5» و«بلاي ستيشن 5 برو»، و«إكس بوكس سيريس»، إضافة إلى أجهزة الحاسوب عبر «ستيم» و«إبيك جيمز» و«ماك آب ستور»، وصولًا إلى خدمة «جي فورس ناو».

وتدعم اللعبة واجهة مستخدم تضم 14 لغة عالمية، مع دبلجة صوتية كاملة بالإنجليزية والكورية والصينية، ويؤكد المطورون التزامهم بتحديث لعبة «Crimson Desert» باستمرار لتحسين الأداء، ما يجعلها الوجهة الأبرز لعشاق الألعاب الفاخرة هذا الموسم.