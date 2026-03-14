يايسله يريح الأهلاويين بعد ضربة القادسية

قرَّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منح لاعبيه السبت راحة عن التدريبات قبل العودة الأحد، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الإنماء في جدة، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

جاءت الإجازة بعد أن سقط الأهلي أمام القادسية الجمعة 2ـ3، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، للمرة الأولى عقب 15 مباراة متتالية دون خسارة، منذ هزيمته أمام الفتح 1ـ2 لحساب الجولة الـ 11.

وبعد الخسارة من الفتح، حقق الأهلي 14 انتصارًا مقابل تعادل وحيد أمام الهلال بنتيجة سلبية ضمن الجولة الـ20، في سلسلة لا هزيمة أنهاها السقوط أمام القادسية.

وأشار المصدر إلى أنَّ برنامج الفريق بفترة التوقف الدولية لم يتم تحديده رسميًّا حتى الآن، على أن يتم إعلانه بعد مواجهة الهلال بالكأس.

وتجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة وبقي ثانيًا، لكنه سيخسر مركزه إذا فاز الهلال، ثالث الترتيب، أو تعادل مع الفتح، السبت، لحساب الجولة الجارية، معززًا نقاطه الـ 61.