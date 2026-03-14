تقرير أورتيجا بلا ملاحظات

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ البيروفي كيفن أورتيجا، حكم مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، الجمعة، ضمن منافسات جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي، لم يدون في تقريره أي ملاحظات بحق لاعبي الطرفين.

وأضافت المصادر ذاتها أنَّ أورتيجا لم يكتب أي شيء يدين أي لاعب من الجانبين، على الرغم من اشتباكات بين لاعبين بعد المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأشهر أورتيجا، البالغ من العمر 34 عامًا، البطاقة الصفراء تسع مرات، منها أربع للاعبي القادسية وليد الأحمد «32»، وجوليان فايجل «44»، وجهاد ذكري «46» ومحمد أبو الشامات «56».

ومنح خمس بطاقات صفراء للأهلي وهم الإنجليزي إيفان توني «28»، والفرنسي فالنتيين أتانجانا «59»، والإيفواري فرانك كيسيه «67»، والبرازيلي روجر إيبانيز «71»، وزياد الجهني «90+8».

وخلال مسيرته التحكيمية أدار أورتيجا 309 مباريات في مختلف المسابقات، أشهر خلالها 1614 بطاقة صفراء و114 بطاقة حمراء.

وسبق للحكم البيروفي إدارة عدد من المواجهات في المسابقات السعودية، أبرزها مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، إضافة إلى مواجهتي الاتحاد مع الوحدة والاتحاد مع أبها ضمن دوري روشن السعودي موسم 2023ـ2024، ومباراة النصر مع التعاون في موسم 2022ـ2023، إلى جانب مباراتي الفيصلي مع الطائي والهلال مع ضمك في دوري «روشن» موسم 2021ـ2022.