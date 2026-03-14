الأسبوع المقبل.. حسم مواعيد الآسيوية

يحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأسبوع المقبل، قراره النهائي، حول موعد مباريات المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الاتحاد القاري لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار، لكنه في طريقه لحسم هذا الملف نهاية الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق مع اتحادات ممثلي الأندية المتأهلة.

وكانت مصادر «الرياضية» الخاصة نقلت 11 مارس الجاري خبر عن اجتماع مرئي جمع الاتحاد الآسيوي مع ممثلي الاتحاد للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة النخبة، ولم يتم التوصل إلى أي حلول تعيد جولة مباريات البطولة التي كان من المقرر لعبها في 3 مارس الجاري.

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مباريات الهلال مع السد القطري، والأهلي أمام الدحيل القطري، والاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني «ذهابًا وإيابًا» في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافةً إلى مباراتَي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، والأهلي القطري أمام الحسين الأردني في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.