المعركة 62 تجدد تحديات نيوكاسل وتشيلسي

يتجدد صراع فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم ومضيفه تشيلسي في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، في المواجهة الـ 62 بين الطرفين في البطولة.

ويحتاج النادي اللندني، خامس الترتيب، إلى طي صفحة سقوطه 5ـ2 أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لدوري أبطال ​أوروبا، الأربعاء ​الماضي، سريعًا قبل استضافة نيوكاسل يونايتد، الذي قدَّم أفضل أداء لفريق إنجليزي في المسابقة القارية بتعادله 1ـ1 على أرضه مع برشلونة.

تاريخيًّا، انتصر تشيلسي 31 وكسب نيوكاسل 16، وحضر التعادل 14 في مجمل مبارياتهما الدورية.

وتبدو آمال تشيلسي بقيادة وليام روسنير في التقدم بدوري أبطال أوروبا ضئيلة ‌بعد خسارته الساحقة في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان، بينما لا يزال بإمكان نيوكاسل بلوغ دور الثمانية بعد تعادله 1ـ1 مع ضيفه برشلونة.

وسيحل نيوكاسل الـ 12 في الترتيب ضيفًا على برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، الأربعاء، لكن المدرب إيدي هاو حذر من التفكير في ‌المستقبل البعيد.

وقال هاو للصحافيين «هناك تحديات ذهنية لهذه المباراة نحتاج إلى التعامل معها بشكل صحيح. سيكون هناك تركيز كبير ⁠على برشلونة ⁠وهذا أمر طبيعي».

وأضاف «لكن هذه المباراة تشيلسي صعبة. إذا لم نركز بنسبة 100 في المئة، فهم فريق خطير. لديهم لاعبون مميزون للغاية. ستعد هذه المباراة من أصعب المباريات التي سنخوضها خارج أرضنا.. لا يمكننا الذهاب إلى هناك غير مستعدين. لذا فإن مهمة تجهيز اللاعبين اليوم مهمة كبيرة».