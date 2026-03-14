نيفيش وتمبكتي أساسيان أمام الفتح

يعود البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله حسان تمبكتي إلى التشكيلة الأساسية أمام الفتح، السبت، بعد تعافيهما من إصابة في العضلة الخلفية وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، على نيفيش أمام الفتح بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مواجهة الشباب، واضطر على إثرها إلى استبداله عند الدقيقة «51»، ليحل مكانه مراد هوساوي.



ويستعين إنزاجي أيضًا بتمبكتي في القائمة الأساسية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام التعاون في الجولة العاشرة «المؤجلة»، وغاب على إثرها عن مواجهتي الشباب والنجمة على التوالي.

ويتطلع الهلال إلى الاقتراب أكثر من الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة جمعها من 18 انتصارًا و7 تعادلات دون أي خسارة خلال الموسم الجاري، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر الذي يلاقي الخليج في اليوم ذاته.