أتالانتا يفرض التعادل على إنتر

فرض فريق أتالانتا الأول لكرة القدم التعادل على إنتر ميلان 1ـ1، السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

ولم يعرف إنتر ميلان طعم الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبًا مع كومو في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا ثم خسارته أمام ميلان في ديربي الغضب بهدف دون رد.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف سجَّله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة «26»، لكن البديل نيكولا كرستوفيتش أدرك التعادل لأتالانتا قبل ثماني دقائق من النهاية.

وحصد إنتر نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يلاقي مضيفه لاتسيو، الأحد، مقابل 47 نقطة لأتالانتا في المركز السابع.