عباس والزهراني: العقوبة تنتظر توني وكينيونيس

كشف لـ«الرياضية» التونسي علي عباس، المحامي الدولي، أنَّ الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والمكسيكي جوليان كينيونيس، لاعب القادسية، يستحقان قرارًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي بعد اشتباكهما عقب نهاية مباراتهما الجمعة.

وأوضح عباس أنَّ التسجيلات التي ظهرت لحظة اشتباك توني وكينيونيس من الناقل الرسمي تعد معتمدة كدليل في القضية، حتى لو لم يتم إقصاء اللاعبين وطردهما من قبل حكم المواجهة، أما إذا كانت ليست من الناقل الرسمي لا يقع اعتمادها.

وبيَّن المحامي الدولي أنَّ اعتماد الأدلة في لجنة الانضباط من خلال تسجيل مقاطع الفيديو من الناقل الرسمي يندرج ضمن اختصاص المادة «117ـ3ـ7».

وأضاف: «لجنة الانضباط إذا شاهدت الفيديو وعاينت وجود اعتداء من طرف اللاعبين، فمن المؤكد معاقبتهما بموجب المادة «48ـ2ـ2»، التي تنص على أنَّ مخالفة محاولة الاعتداء تستوجب إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال».

وتابع: «المادة «98ـ1» التي يحق من خلالها للجنة الانضباط والأخلاق المعاقبة على المخالفات التي لم ينتبه لها أحد من مسؤولي المباراة».

من جانبه، اتفق رياض الزهراني، المستشار القانوني، مع عباس على استحقاق الموقف للعقوبة، لكنه اختلف معه حيال المادة المفترض تطبيقها وقال لـ«الرياضية» السبت: «أرى أنه يمكن الاستناد إلى المادة 2/3، التي تقضي بالإيقاف أربع مباريات للبصق أو للاعتداء على لاعب الفريق المنافس، أو أي شخص آخر، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال».

وحوَّل القادسية تأخره بهدفين إلى انتصار للمرة الأولى ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، مكبدًا الأهلي هزيمة بنتيجة 2ـ3 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 26.

يذكر أنَّ مواجهة القادسية والأهلي، التي كسبها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قادها البيروفي كيفن أورتيجا.