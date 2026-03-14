ماني خارج الحسابات.. وأيمن يظهر

خرج السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس خلال مباراة الخليج، السبت، ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

واشتكى الجناح من آلامٍ في مفصل القدم، ومع ذلك غادر مع الفريق إلى الدمام، لكنَّه لم يستطع تخطيها، والمشاركة في اللقاء.

وقرَّر المدرب البرتغالي الاعتماد على أيمن يحيى بدلًا من ماني في خانة الجناح الأيسر.

ويبدأ النصر مباراته أمام الخليج بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، الفرنسي محمد سيماكان، عبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، وفي الوسط يلعب أنجيلو برفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ويراهن جيسوس على خطٍّ أمامي مكوَّنٍ من الفرنسي كينجسلي كومان، ويحيى، إضافةً إلى البرتغالي جواو فيليش خلف المهاجم الوحيد عبد الله الحمدان.