جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات

عاد فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم إلى نغمة الانتصارات بعد فوزه العريض، السبت، على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ 28 من الدوري المحلي.

وبفوزه الثامن، والأول بعد تعادلين وخسارة، رفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة مرتقيًا مؤقتًا إلى المركز الـ 12 بفارق نقطتين أمام فالنسيا الذي يحل ضيفا على ريال أوفييدو لاحقًا.

في المقابل، مُني أتلتيك بلباو بخسارته الثانية تواليًا في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والـ 13 الموسم الجاري، فتجمد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وبكر جيرونا الذي فاجأ الجميع موسم 2023-2024 عندما أنهاه في المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة، بالتسجيل عبر مدافعه هوجو رينكون إثر تمريرة من الأوكراني فيكتور تسيجانكوف، لاعب الوسط، بعد تمريرة من المغربي الدولي عز الدين أوناحي لاعب الوسط.

وانتظر الفريق الكاتالوني الذي أفلت من الهبوط الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة أمام ليجانيس الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 77 لتعزيز تقدمه بواسطة أوناحي بعد تمريرة من الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري الذي ختم المهرجان بالهدف الثالث بمساعدة من تسيجانكوف «90+2».