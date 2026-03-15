قانون الرياضة - الانضباط والتحكيم الرياضي10ـ20

يشترط لاعتبار اللاعب محترفًا أن يكون مسجلًا في الاتحاد، وأن يمارس نشاطًا رياضيًا بانتظام، وأن يخضع لعلاقة تعاقدية مع أي من الأندية الأعضاء في الاتحاد أو مع الاتحاد نفسه، و يمارس بناءً عليه النشاط الرياضي مقابل أجر.

يُعد اللاعب المسجل في الاتحاد هاويًا إذا لم تتحقق فيه أي من شروط اكتساب صفة الاحتراف. كما يحدد الاتحاد حقوق اللاعب والتزاماته ويتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة كاملة لحماية تلك الحقوق.

المدرب يُشترط لاعتباره مزاولًا للمهنة ومسجلًا في الاتحاد أن يقوم بالتدريب على ممارسة نشاط رياضي بانتظام، وأن يخضع لعلاقة تعاقدية مع أي من الأندية الأعضاء في الاتحاد أو مع الاتحاد نفسه، ويقوم بناءً عليها بالتدريب على ممارسة النشاط الرياضي مقابل أجر، وللاتحاد فرض شروط إضافية لمزاولة مهنة التدريب، وتحدد اللوائح التي يصدرها الاتحاد المعني قواعد الترخيص للمدربين وتصنيفهم. كما يحدد حقوق المدرب والتزاماته ويتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية تلك الحقوق.

الحكم يحدد الاتحاد الرياضي جميع الأحكام المتصلة بالاستعانة بالحكام أو التعاقد معهم وتسجيلهم وتنظيم مهماتهم وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم.

يصدر وزير الرياضة بشكل دوري وبالتنسيق مع اللجنة والاتحادات المعنية قائمة لرياضيي النخبة يُسجَّل فيها كل لاعب ومدرب وحكم تتحقق فيه الشروط المحددة، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتمتع بأداء عالي المستوى محليًا أو إقليميًا أو قاريًا أو دوليًا وفق المعايير التي يحددها الوزير لكل رياضة بالتنسيق مع اللجنة والاتحاد المعني، وأن يكون مسجلًا في اتحاد سعودي إضافة إلى مشاركته الفعالة في منافسات رياضية تنظمها الاتحادات الرياضية الدولية.

لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسة نشاط الوكالة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المعني الذي يحدد شروط الترخيص ومتطلباته وضوابط ممارسة الوكالة.

المجموعة الرياضية هي مجموعة تتكون من أفراد يجتمعون لممارسة نشاط رياضي معين بصورة منتظمة أو غير منتظمة وتنطبق عليها المعايير التي تحددها اللوائح، والتي تتولى كذلك تحديد أحكام ممارسة هذه المجموعة الرياضية لأنشطتها والتزامات أعضائها.

المحامي المتخصص ورجل القانون المؤهل من متطلبات العمل في القطاع الرياضي لضمان الحوكمة والالتزام والامتثال.