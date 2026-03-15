مكررا هيمنة البدايات.. الهلال يعيد النموذجي 13 عاما

كرر فريق الهلال الأول لكرة القدم هيمنة بدايات مواجهاته أمام الفتح بعدما ألحق به الخسارة السادسة تواليًا، إثر فوزه عليه بهدف نظيف ضمن جولة «يوم العلم» الـ26 من دوري روشن السعودي، السبت.

وسجل الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 48 من المباراة التي جرت على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.

وأعاد الأزرق من خلال هذا الانتصار سيناريو أول ست مواجهات جمعته بالفتح في دوري المحترفين وانتهت جميعها لصالحه بداية من موسم 2009ـ2010 وانتهاءً بموسم 2011-2012.

وفي تلك الفترة، تغلب الفريق الهلالي على الفتح بنتائج 5-1 و4-0 و2-0 و2-1 و3-2 و5-0، وبعدها انتظر 13 عامًا حتى يجدد سيطرته على مبارياته أمام الفريق الأحسائي، وينجح في كسب ست مباريات متتالية بدءًا من موسم 2023-2024 حتى الموسم الجاري، وجاءت بالنتائج: 2-0 و3-1 و9-0، و4-3 و2-1 و1-0.

وسجل الهلال انتصاره الـ27 على الفتح من أصل 34 مباراة بينهما، فيما انتهت أربع أخرى بفوز «النموذجي»، وحضر التعادل ثلاث مرات.

وبخلاف ذلك، حقق الفريق الهلالي الأهم والمتمثل في الوصول إلى النقطة 64 لينتزع المركز الثاني، ويبقي على فارق النقاط الثلاث مع النصر المتصدر قبل ثماني جولات من إسدال الستار على منافسات الدوري.

على الجانب الآخر، تلقى الفتح الخسارة الثانية تواليًا، فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الـ12.