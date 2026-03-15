بثنائية.. الشباب يسجل الانتصار الأول أمام الاخدود

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزه الأول أمام ضيفه الأخدود في دوري المحترفين، بعدما نجح في الانتصار عليه بنتيجة 2ـ0 لحساب الجولة الـ 26 من مسابقة دوري روشن السعودي السبت.

وسبق أن تواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 5 مرات، انتصر الأخدود في لقاء، وحضر التعادل بينهما 4 مرات.

وحملت ثنائية الشباب توقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 19، وأضاف زميله البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني «57».

وبانتصاره رفع الشباب رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 12، فيما بقي الأخدود برصيد 13 نقطة في المركز الـ 17.

ويحلّ الشباب ضيفًا على الرياض في الجولة المقبلة من المسابقة 5 أبريل المقبل، فيما يستقبل الأخدود نظيره الفتح في اليوم ذاته.