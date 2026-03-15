نيوكاسل يبعثر أوراق تشيلسي الأوروبية

وجه فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم ضربة لآمال تشيلسي الأوروبية عندما تغلب عليه في ملعبه بلندن، السبت، بهدف نظيف لحساب الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

رفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 42 نقطة في المركز التاسع، أما تشيلسي فيظل بالمركز الخامس بـ 48 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول السادس، قبل اكتمال منافسات الجولة.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمساعي تشيلسي في الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، حيث يخوض الفريق منافسة شرسة مع كل من مانشستر يونايتد الثالث، وأستون فيلا الرابع ولكل منهما 51 نقطة، واللذين يتقابلان الأحد.

دخل الفريقان المباراة سعيًا لتعويض الإخفاق في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، شهدت خسارة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب 2ـ5 أما نيوكاسل فتعادل على ملعبه 1ـ1 أمام برشلونة الإسباني.

وجاءت البداية بشكل مخيب لتشيلسي، حيث اندفع هجوميًا، ليستقبل هدفًا بعد 18 دقيقة من مرتدة سريعة، لتصل الكرة إلى المنفرد جو ويلوك حيث مرر لزميله أنتوني جوردون الذي لم يجد صعوبة في تسجيل أول أهداف نيوكاسل.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها جوردون هدفًا مع فريقه خارج ملعبه في الدوري الممتاز ويخرج فائزَا، بعدما انتهت أربع مباريات سابقة بثلاثة تعادلات وهزيمة.

كذلك فإن تشيلسي استمرت معاناته مع الشباك النظيفة، إذ أنه استقبل هدفًا واحدًا على الأقل في آخر 14 مباراة بالدوري فيما عدا مباراة واحدة.

وحاول تشيلسي التعويض، وفي الشوط الثاني غامر مدربه ليام روسينيور بتبديلات هجومية، حيث شارك ليام ديلاب بديلًا عن المدافع مالو جوستو، وروميو لافيا لاعب الوسط بدلًا من مويسيس كايسيدو.

لكن وضعية تشيلسي لم تتحسن كثيرًا رغم بعض الفرص المتاحة، لكن الفردية كانت طاغية على أسلوب الفريق صاحب الأرض، ولم تفلح محاولات البرازيلي جواو بيدرو في تعديل النتيجة، حيث اصطدمت أغلبها بدفاع منظم من جانب الضيوف.

وتنتظر تشيلسي مهمة صعبة على الملعب نفسه، أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل، حيث يحاول الفريق الفوز بثلاثية على الأقل لتعويض خسارته في مباراة الذهاب.

أما نيوكاسل، الذي لا يزال يفتقد نجمه البرازيلي برونو جيماريش للإصابة، وفقد أيضًا الإيطالي ساندرو تونالي أمام تشيلسي، فسيتحول إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة الأربعاء، ولكن بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ السابع من يناير الماضي.