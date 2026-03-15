الرياض تستقبل جامعة الفنون

صدر أمرٌ ملكي السبت يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون وفقًا لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض، لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة، حسبما نشرته «واس».

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في السعودية.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسة تعليمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تضمن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقًا لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

من جانبه كتب الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة عبر حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة : «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون بنظامها الخاص».

ويُنتظر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة السعودية بوصفها مركزًا ثقافيًا وإبداعيًا في المنطقة.