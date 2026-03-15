برايتون يعود بالنقاط.. وبيرنلي يلامس الهبوط

عاد فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوزه السبت على مضيفه سندرلاند 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري الممتاز.

ويدين برايتون بانتصاره العاشر في الدوري الموسم الجاري، للاعبه الغامبي يانكوبا مينتيه في الدقيقة 58، بتسديدة يمينيه من زاوية ضيقة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وذلك بعد ركلة ركنية، ليرفع فريقه رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ 11، متفوقًا بفارق الأهداف على فولهام الـ 12 وسندرلاند الـ 13 بالرصيد عينه.

وتجرّع سندرلاند، الصاعد حديثًا، خسارته الثالثة تواليًا على ملعبه الموسم الجاري، وذلك بعد سقوطه أمام ليفربول «0-1» وفولهام «1-3» في الجولتين الـ 26 والـ 27.

وقبلها لم يتذوق الفريق طعم الخسارة على «ستاديوم أوف لايت» في 12 مباراة، محققًا سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.

وفي مباراة أخرى عاد بورنموث بتعادل سلبي من ميدان بيرنلي.

ورفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، علمًا أنه لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري، محققًا أربعة انتصارات وستة تعادلات منها أربعة تواليًا.

في المقابل، وصل بيرنلي إلى 20 نقطة في المركز ما قبل الأخير، واقترب أكثر من الهبوط بابتعاده بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.