جيزاوي لـ «الرياضية»: الهلال ليس ندّا.. والأهلي لعب أسوأ 20 دقيقة

أوضح لـ «الرياضية» عبد الرحيم جيزاوي، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، أن الأهلي لعب أسوأ 20 دقيقةً خلال المباراة أمام القادسية، ما أدى إلى قلب تفوُّقه إلى خسارةٍ، مبينًا أن الهلال ليس ندًّا للأهلي خلال الفترة الجارية، مبديًا تفاؤله بتحقيق الفريق الغربي لقبَي بطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر جيزاوي، أن «الهلال قد يذهب بعيدًا، لكنْ مع مدربٍ غير الإيطالي سيموني إنزاجي الذي جعل الفريق يظهر بشخصيةٍ غير شخصيته، وكان سببًا في معاناته من المشكلات». موضحًا أن «الجيل الأهلاوي الحالي يُعدُّ الأفضل، وكذلك الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إذ إنه أفضل مدرب في دوري روشن السعودي».

ووصف اللاعب الأهلاوي السابق خسارة فريقه أمام القادسية بالقاسية، مشيرًا إلى أنه دخل الاستديو للظهور في حلقةٍ تلفزيونيةٍ والفريق متفوِّقٌ حتى الدقيقة 90، وفجأة تلقَّى الصدمة عندما علم بالنتيجة العكسية والخسارة. كذلك تطرَّق إلى فترة غيابه، وكشف عن أسباب ابتعاده قبل الظهور على الشاشة بوصفه محلِّلًا تلفزيونيًّا.