دونيس: لم نكن أذكياء أمام النصر.. والخسارة أعادتنا إلى الواقع

أقرَّ اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، بأن الخسارة أمام النصر 0ـ5 كشفت واقع المرحلة التي يمرُّ بها فريقه، مؤكدًا أن التعامل مع المباراة حتى الدقيقة 60 لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن الهدف الثاني أنهى عمليًّا فرص العودة.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، السبت: «النصر يمتلك جودةً عاليةً جدًّا على مستوى اللاعبين». مضيفًا: «حتى الدقيقة 60 لم نكن أذكياء في تعاملنا مع المباراة على الرغم من أننا بدأنا نخلق الفرص للعودة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدفٍ واحدٍ».

وتابع المدرب: «بعد الهدف الثاني للنصر، انتهت المباراة بالنسبة لنا، وأصبح من الصعب جدًّا العودة فيها».

وكشف دونيس عن أنه تحدَّث إلى اللاعبين عقب انتهاء اللقاء، قائلًا: «تحدَّثت إلى اللاعبين في غرفة الملابس، وأكدت لهم أننا لم نظهر في الدور الثاني كما كنا عليه خلال الأول». مضيفًا: «طلبت منهم الآن أن يحصلوا على الراحة حتى يستعيدوا طاقتهم، لنتمكَّن من تحقيق نتائج أفضل فيما تبقَّى من الدوري».

وشدَّد المدرب على أن مواجهة فريقٍ بحجم النصر تتطلَّب أعلى درجات القتال، موضحًا: «عندما تواجه فريقًا كبيرًا مثل النصر، يجب أن تقاتل، وتقدم أفضل ما لديك».

وأردف: «الأداء الفردي اليوم لم يكن بالمستوى نفسه الذي ظهرنا به في المباريات السابقة».

وقارن بين مواجهتَيه مع المنافس في الدوري، قائلًا: «في الدور الأول خسرنا، لكننا قاتلنا حتى آخر دقيقة، أما اليوم فلم نقاتل بالشكل المطلوب».

واستشهد بمبارياتٍ سابقةٍ، رأى فيها الروح المعنوية أعلى: «المواجهتان أمام الاتحاد، والقادسية كانتا من المواجهات التي رأيت فيها اللاعبين يقاتلون بقوةٍ، ولم نستحق الخسارة فيهما».

وحمَّل اليوناني المسؤولية للجميع، باحثًا عن الأسباب: «ربما أخطأت أنا في هذه الفترة، أو ربما كان هناك تقصيرٌ من اللاعبين؟ لا أعلم على وجه التحديد، لكننا سنبحث عن السبب».

واختتم حديثه قائلًا: «خسارة اليوم أمام النصر وضعتنا أمام الواقع المر الذي نمرُّ به في هذه المرحلة».