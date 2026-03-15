نابولي يقلبها على ليتشي.. واليوفي يؤمّن «الأبطال»

قلبَ فريق نابولي الأول لكرة القدم تأخره أمام ضيفه ليتشي إلى فوزٍ مثيرٍ بـ 2ـ1، السبت، فيما فاز يوفنتوس على مضيفه أودنيزي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى أنهى ليتشي الشوط الأول متقدمًا بهدفٍ، سجله الألماني جميل سيبرت إثر ركلةٍ ركنيةٍ، مستغلًّا غياب الرقابة الدفاعية.

وحاول نابولي العودة سريعًا، وأهدر بيلي جيلمور فرصةً محققةً «17»، بينما كاد ليتشي أن يضاعف النتيجة برأسيةٍ أخرى من تياجو جابرييل، ضلت طريق المرمى.

ومع اقتراب نهاية الشوط، كثف نابولي ضغطه عبر ماتيو بوليتانو الذي سدَّد كرةً قويةً، هزَّت الشباك من الخارج، لينتهي الشوط الأول بتفوقٍ مفاجئ لليتشي.

وفي الحصة الثانية، ظهر نابولي بشكلٍ آخر، وردَّ بهدفين بعد تغييراتٍ جوهريةٍ، أجراها المدرب أنطونيو كونتي بين الشوطين بإقحام سكوت مكتوميناي، وكيفين دي بروين، إذ لم يتأخر الرد سوى 60 ثانيةً فقط حيث نجح راسموس هويلوند في إدراك التعادل «46» بعد تمريرةٍ متقنةٍ من ماتيو بوليتانو إثر مجهودٍ جماعي رائعٍ.

وتكفَّل ماتيو بوليتانو بتسجيل الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 67 عقب ركلةٍ ركنيةٍ، وصلت إليه عند القائم البعيد، ليهيئ نفسه، ويطلق تسديدةً رائعةً من مسافةٍ قريبةٍ، سكنت الشباك. وهذا هدفه الأول في الدوري الموسم الجاري، والأول له منذ مارس 2025.

والفوز رفع رصيد نابولي إلى 59 نقطةً في المركز الثالث بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف ميلان، الذي يواجه مضيفه لاتسيو، الأحد، بينما توقف ليتشي عند 27 نقطةً في المركز الـ 16.

وفي المباراةٍ الثانية عاد يوفنتوس بانتصارٍ ثمينٍ من ملعب أودينيزي 1ـ0.

ويدين يوفنتوس بفوزه للاعبه الإيفواري جيريمي بوجا الذي سجل هدفه في الدقيقة 38 بعد أن تابع بيمناه من داخل منطقة الياردات الست الكرة في الشباك المشرَّعة أمامه إثر عرضيةٍ من التركي كينان يلديز من الجهة اليسرى.

ومرَّر يلديز كرةً أخرى من الجهة اليسرى داخل المنطقة، استقبلها البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، وسدَّدها بيسراه أرضيةً من مسافةٍ قريبةٍ في الزاوية اليمنى داخل الشباك، لكنَّ الحكم ماوريتسيو مارياني ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR لوجود الهولندي تون كوبماينرس في موقعٍ متسللٍ، واعتباره متداخلًا في اللعبة، ومؤثِّرًا على الحارس النيجيري مادوكا أوكويي «70».

والفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 53 نقطةً، ليرتقي إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما توقف أودينيزي عند 36 نقطةً في المركز الـ 11.