إنزاجي: لست راضيا عن القرارات التحكيمية

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن القرارات التحكيمية خلال مباراة الفتح التي حسمها الأزرق 1ـ0، السبت، ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «القرارات التحكيمية لم تكن مُرضيةً».

وشدَّد مدرب الهلال على أن فريقه لم يلعب بطريقةٍ دفاعيةٍ مع بداية المباراة، وتابع: «الشوط الأول لم يكن سهلًا، وكانت هناك محاولاتٌ هجوميةٌ، لكنْ الوضع اختلف في الشوط الثاني، وتمكَّنا من تسجيل هدف الفوز».

وتطرَّق سيموني إنزاجي إلى المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، قائلًا: «نعرف خطورته، ونجحنا في الحد منها».