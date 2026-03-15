الهلال يتوشح ذهب الطائرة

خسر فريق الهلال الأول للكرة الطائرة، السبت، أمام ضيفه الاتحاد 2ـ3 ضمن لقاءات الجولة الـ 14 والأخيرة من الدوري السعودي الممتاز.

وقبل المواجهة كان الهلال حسم اللقب الـ 21 في مشواره بالجولة الـ 13، السبت الماضي، حينما فاز على النصر 3ـ1.

وتُوِّج لاعبو الأزرق بلقب الدوري بحضور الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها، فاز النصر على الفتح 3ـ0، وبالنتيجة نفسها كسب الخويلدية فريق الابتسام، وانتصر الأهلي على العلا.