بالثنائية الـ 15.. فيليش ينهي غياب الأهداف

زاد البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ثنائياته التهديفية في مسيرته الاحترافية إلى 15، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، بعد أن سجل هدفين في الفوز الكبير على الخليج 5ـ0 ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وفرض النصر أفضليته على مجريات اللقاء منذ الشوط الأول الذي تقدَّم فيه بهدف عبد الله الحمدان في الدقيقة 30 قبل أن يضيف أيمن يحيى الثاني «54»، ليضع الأصفر العاصمي نفسه في موقفٍ مريحٍ مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تألَّق فيليش بتسجيله الهدفين الثالث والرابع للنصر في الدقيقتين 73 و79، ليؤكد تفوُّق فريقه، ويضيف ثنائيةً جديدةً إلى سجله التهديفي في مسيرته الاحترافية.

واختتم البرازيلي أنجيلو خماسية النصر بهدفٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشكَّلت الثنائية أهميةً خاصَّةً لفيليش على الصعيد الشخصي، إذ إنها أنهت صيامًا تهديفيًّا دام نحو 75 يومًا حيث كان آخر هدفٍ سجله في 30 ديسمبر خلال التعادل 2ـ2 أمام الاتفاق.

وخلال الموسم الجاري خاض جواو 37 مباراةً، أحرز فيها 21 هدفًا، وقدَّم 15 تمريرةً حاسمةً، حسبَ «ترانسفير ماركت».