دينجرت: دياز لا يستحق الطرد

اعترف الحكم كريستيان دينجرت بأن البطاقة الصفراء الثانية التي أشهرها للكولومبي لويس دياز، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، في المباراة أمام باير ليفركوزن، السبت، لم تكن صحيحةً.

وانتهت المباراة، التي جرت ضمن الجولة الـ 26 للبوندسليجا، بالتعادل 1ـ1، وقرَّر دينجرت طرد دياز عند الدقيقة 84 ظنًا منه أنه تعمَّد السقوط في إحدى الكرات بالشوط الثاني بعد أن فقدَ توازنه، ودخل في التحامٍ بسيطٍ مع يانيس بلاسفيتش، حارس مرمى ليفركوزن.

وقال الحكم في تصريحاتٍ لقناة «سكاي سبورتس ألمانيا»: «حينما حدثت تلك اللقطة كان في ذهني أنه تعمَّد السقوط. هذا ما اعتقدته. لم ألاحظ وجود الاحتكاك مع قدمه بتلك السرعة».

وأضاف: «الآن بعد أن شاهدت تلك اللقطة، أقول إنها ليست ركلة جزاءٍ، وهذا واضحٌ للغاية، لكنَّ البطاقة الصفراء الثانية كانت قاسيةً للغاية. بعد رؤية اللقطات الآن، لن أتخذ هذا القرار مجدَّدًا».

وكان بايرن أنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد أن تعرَّض نيكولاس جاكسون أيضًا للطرد في الشوط الأول إثر تدخُّلٍ عنيفٍ على أحد لاعبي ليفركوزن، علمًا أن دياز سجل هدف التعادل عند الدقيقة 69.