الريال يعاقب إلتشي برباعية

اكتسح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم ضيفه إلتشي 4ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، ليبقى على مسافة نقطةٍ واحدةٍ من غريمه برشلونة المتصدر، الذي يستقبل إشبيلية، الأحد.

وتقدَّم الريال في الدقيقة 39 عبر الألماني أنطونيو روديجر، قلب الدفاع، الذي استغل ارتباك دفاع إلتشي في تشتيت الكرة، وسدَّدها بقوةٍ في الشباك.

وأضاف القائد الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول بعد أن تسلَّم كرةً من على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع إلتشي، ويسدِّدها متقنةً في الشباك.

وسجل دين هويسين، قلب الدفاع، الهدف الثالث للفريق حيث تلقَّى عرضيةً من اللاعب الشاب دانييل يانيز، ليودعها بضربة رأسٍ في الشباك «66».

وقلَّص إلتشي الفارق في الدقيقة 85 عندما أخطأ المدافع الشاب مانويل أنخيل في تقدير عرضيةٍ من الجهة اليمنى، ليضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

واختتم رباعية الريال التركي أردا جولر، لاعب الوسط «89»، حيث سدد الكرة من مسافةٍ بعيدةٍ للغاية بعد أن لمح تقدم الحارس ماتياس ديتورو عن مرماه.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطةً في المركز الثاني، بينما تجمَّد إلتشي عند 26 نقطةً في المركز الـ 17.

ويستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز عليه بثلاثيةٍ نظيفةٍ بمدريد، الأربعاء الماضي.