قبل الهلال.. يايسله يجتمع بالأهلاويين

عقد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اجتماعًا بلاعبي فريقه، طالبهم خلاله بالتركيز، والتكاتف في المرحلة الجارية إثر الخسارة من القادسية 2ـ3 ضمن جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وكشفت مصادر «الرياضية» عن أن الاجتماع تم قبيل مغادرة البعثة مقر سكنها في المنطقة الشرقية متوجِّهةً إلى جدة، وأكد الألماني للاعبيه خلاله أن هذه المرحلة تُعدُّ الأهم في الموسم، لذا يجب على الجميع التكاتف، والتركيز بشكل أكبر، وعدم التأثُّر بالخسارة، وضرورة العودة إلى سكة الانتصارات، ومصالحة جماهيرهم، لافتًا إلى أن هذه الفترة، هي فترة الحصاد بالنسبة إلى بطولات الموسم الجاري.

وكان الفريق وصل إلى جدة، السبت، ومنح يايسله لاعبيه إجازةً لمدة يوم تجنُّباً للإرهاق بعد السفر. وسيعود الجميع إلى التدريبات غدًا استعدادًا لمواجهة الهلال على ملعب «الإنماء» في نصف نهائي كأس الملك.