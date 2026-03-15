«الريمونتادا».. ترجح كفة رودجرز

تصدر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، المشهد الفني في الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، بعد قلب الطاولة على الأهلي.

وعلى الرغم من تأخر القادسية بهدفين نظيفين في الشوط الأول، نجح رودجرز في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز ثمين بنتيجة 3ـ2، الجمعة الماضي.

وأكد المدرب السعودي خالد العطوي، أن رودجرز استحق لقب «مدرب الجولة» بجدارة، متفوقًا على البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، الذي اكتسح الخليج بخماسية نظيفة في التوقيت ذاته، وأرجع العطوي هذا التفضيل إلى قيمة المنافس وقوة «الريمونتادا»، وقال: «واجه مدرب القادسية فريقًا شرسًا ومدججًا بالنجوم، ونجح بتغييراته وتكتيكه في الشوط الثاني في قلب الموازين، ما يعكس قراءة دقيقة لمجريات اللقاء وتفوقًا فنيًا ونفسيًا على الخصم، خاصة وأنه تعامل بذكاء مع خطط يايسله في السيطرة على المباراة بتغييرات مضادة».

وأشار العطوي إلى أن القادسية لم يتذوق طعم الخسارة منذ قدوم رودجرز، محققًا 40 نقطة تحت قيادته. وأضاف: «تحول النتيجة أمام فريق بحجم الأهلي لم يكن محض صدفة، بل هو نتاج إدارة دقيقة للمباراة، خاصة في دقائقها الأخيرة، وقدرة فائقة على إعادة الثقة للاعبين بعد شوط أول متواضع، وهذا ما يكشف القيمة الكبيرة لمدرب القادسية الذي عرف كيف يغير من تراجع أداء لاعبين بين الشوطين، ويتفوق على الأهلي القوي والطامح للقب».

رقميًا، شهدت الجولة مفارقات لافتة، حيث سجل نادي الاتحاد أعلى نسب الاستحواذ ودقة التمرير، إلا أنه تجرع خسارة قاسية أمام الرياض، ما أثبت أن الأرقام وحدها لا تحسم المواجهات. في المقابل، برز الشباب كالأعلى في معدل أداء اللاعبين، والأكثر تسديدًا على المرمى والأعلى في معدل الأهداف المتوقعة، وفي صناعة للفرص المحققة والأخير بالتساوي مع النصر والرياض.

أما القادسية، فقد توج فنيات مدربه بالأرقام أيضًا، إذ صُنف كـ «الأكثر فاعلية في التبديلات»، وهي الورقة الرابحة التي منحت رودجرز النقاط الثلاث ولقب الأفضلية في هذه الجولة.

خالد العطوي

الإيجابيات

- تفوق تكتيكيًا في إدارة المباراة

- عرف كيف يحول تراجع أداء لاعبيه إلى تفوق

- تميز في التبديلات التي رجحت كفة فريقه في الأخير

- عرف كيف يتعامل مع تكتيك الأهلي ويتفوق عليه

- تعامل نفسيًا مع المباراة بين الشوطين، وأعاد لاعبيه للمباراة

السلبيات

- لا تذكر