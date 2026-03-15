العواجي يجتمع مع اتحاد الطائرة

استعرضت الرابطة السعودية للحكام نظامها التقني مع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الأحد، في اجتماع عقد عن بعد.

ويأتي الاجتماع من أجل التعاون بين الاتحادات الرياضية، والمساهمة في إدارة المنظومة التحكيمية، وفقًا لاستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

واستهل الاجتماع بكلمة من مرعي العواجي، رئيس مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام، بمشاركة عبد الله النصار، الرئيس التنفيذي للرابطة، وفارس العتيبي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وصالح البنية، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، وتم خلاله التأكيد على أهمية توظيف الحلول التقنية الحديثة في تطوير بيئة عمل التحكيم وتعزيز كفاءة إدارة المسابقات بما يتماشى مع توجهات التحوّل الرقمي في القطاع الرياضي.

وخلال الاجتماع، قدَّم محمد منصور، مدير تقنية المعلومات في الرابطة، عرضًا تعريفيًّا حول مكونات النظام التقني وآلية عمله، موضحًا أنَّه يوفر قاعدة بيانات متكاملة للحكام تشمل مسيرتهم التحكيمية وتقييماتهم، إضافة إلى إدارة المسابقات وجدولة المباريات وتنظيم القرعة إلكترونيًّا، مع ربط النظام باللجان المختصة وفق معايير الحوكمة والأمن السيبراني.

من جانبه، أثنى العتيبي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، على هذه المبادرة التقنية. وثمَّن ما يقدمه النظام من حلول تنظيمية متقدمة، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه وتوسيع نطاق تطبيقه بما يخدم تطوير العمل في مختلف اللجان والبرامج الفنية بالاتحاد.