هيئة التحكيم: لا أخطاء فاضحة.. ونرفض انتقادات هونيس

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الانتقادات الحادة التي وجهها أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ، على التحكيم في المباراة التي تعادل فيها بايرن مع باير ليفركوزن بهدف لمثله، التي شهدت طرد لاعبين من بايرن وعدم احتساب هدفين.

وحصل نيكولاس جاكسون على بطاقة حمراء مباشرة، فيما اضطر لويس دياز إلى الخروج بعد حصوله على إنذار ثانٍ في المباراة التي جرت السبت وشهدت عدم احتساب هدفين لجوناثان تاه وهاري كين بسبب لمسة يد، كما أنَّ ليفركوزن سجَّل هدفًا في وقت متأخر عن طريق جوناس هوفمان، ولكن لم يحتسب بسبب التسلل.

وقال الحكم كريستيان دينجيرت، عقب المباراة، إنه ارتكب خطأ بإخراج دياز من المباراة بسبب محاولة التمثيل على الحكم، بينما ذكر هونيس لصحيفة «بيل» أنَّه كان أسوأ أداء تحكيمي شاهدته في مباراة بالدوري الألماني «بوندسليجا».

ولكن ألكسندر فيورهيرت، المتحدث الرسمي باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني، قال لصحيفة «أيه زد»: «لا يمكننا تأكيد هذا الرأي، خاصة أنَّ القرارات المؤثرة على المباراة كانت صحيحة أو على الأقل مبررة، باستثناء البطاقة الصفراء-الحمراء، التي اعترف الحكم كريستيان دينجيرت بها بنفسه».

وتابع فيورهيرت حديثه: «ربما تأثرت وجهة نظر أولي هونيس بحقيقة أنَّ معظم هذه القرارات المؤثرة على المباراة كانت ضد بايرن ميونيخ. لكننا بالتأكيد لا نتحدث هنا عن أخطاء فاضحة».