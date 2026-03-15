الأخدود يتوقف.. والعودة ثالث أيام العيد

يتوقف فريق الأخدود الأول لكرة القدم عن أداء التدريبات، 7 أيام، ابتداءً من الأحد، بسبب فترة التوقف الدولية ، على أن يعود الجميع للركض من جديد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الفريق، قرر إراحة اللاعبين بالتنسيق مع الجهاز الإداري، عقب الخسارة أمام الشباب 0ـ2 ضمن «جولة العلم» 26 من دوري روشن السعودي، على أن يلتزم الجميع بالحضور في الموعد المحدد، للدخول للمرحلة الأهم لدوري روشن السعودي، بعد نهاية فترة التوقف.

ويتبقى للأخدود الذي يقع ضمن دائرة خطر الهبوط، ثماني مباريات في الجولات المتبقية، أمام كل من الفتح، ضمك، النصر، الاتفاق، الأهلي، الخلود، الخليج، الرياض.

ويحتل الأخدود المرتبة السابعة عشرة برصيد 13 نقطة، حققها من 3 انتصارات و4 تعادلات و19 خسارة.