أنتونيلي ينتزع اللقب الأول في الصين

انتزع الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي أول ألقابه في بطولة العالم للفورمولا 1 بفوزه بجائزة الصين الكبرى، الأحد، متقدمًا على زميله البريطاني في مرسيدس جورج راسل، فيما صعد البريطاني الآخر لويس هاميلتون إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه إلى فيراري.

وتمكن أنتونيلي من تحويل انطلاقه كأصغر سائق ينطلق من المركز الأول إلى إنجاز كامل بتتويجه في السباق، مستفيدًا أيضًا من غياب سائقي ماكلارين تمامًا عن السباق بعد فشلهما في الانطلاق.

فقد أنتونيلي الريادة لفترة وجيزة في بداية السباق، لكنه بمجرد أن عاد إلى المقدمة، سيطر ابن الـ 19 عامًا على وتيرة السباق ليعبر خط النهاية متقدمًا بكل ثقة. أما شارل لوكلير من موناكو فحل رابعًا على متن سيارة فيراري الثانية.

كما فعل في سباق الـ «سبرينت» السبت، انطلق هاميلتون بقوة وتمكن من اعتلاء الصدارة بحلول الوقت الذي اجتازت فيه الفرق أول مجموعة من المنعطفات.

كما حقق لوكلير انطلاقة قوية وتمكن من تجاوز راسل الذي انطلق من المركز الثاني.

تبادل السائقون الأربعة الأوائل مراكزهم مرات عدة قبل أن تدخل سيارة الأمان في اللفة 11، ما أجبرهم على الدخول إلى مركز الصيانة.

بعد أن هدأت الأمور واستؤنف السباق، استعاد أنتونيلي المركز الأول أمام هاميلتون، بينما جاء لوكلير ثالثًا وراسل رابعًا.

لكن بحلول اللفة 29، تمكن راسل الفائز بسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، من تجاوز سائقي فيراري في المركز الثاني حيث حاول شن هجوم للانقضاض على زميله الإيطالي الشاب الذي كان في حينها متقدمًا بنحو سبع ثوان.

وتابع الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات بداية ريد بول المتعثرة الموسم الجاري، حيث أجبر على الانسحاب في اللفة 46.