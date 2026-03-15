إصابة الشباب تعاود تمبكتي

يجري حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الأحد، كشفًا طبيًا، لدى أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض، على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية خلال مواجهة الفتح، السبت، ضمن «جولة العلم» 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن نتيجة الكشف ستحدد بنسبة كبيرة إمكانية مشاركة تمكبتي من عدمها أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأشار المصدر، إلى أن الإصابة العضلية التي تعافى منها المدافع الأزرق قبل مواجهة الفتح عادت من جديد، وهي الإصابة ذاتها التي تعرض لها أمام الشباب في الجولة الـ 24، وغاب على إثرها عن مواجهة النجمة.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى استبدال تمبكتي اضطراريًا للإصابة عند الدقيقة 28 أمام الفتح، ليحل بديلًا عنه عبد الكريم دارسي، في المباراة التي كسبها الأزرق العاصمي 1ـ0.

وشارك تبمكتي «27 عامًا» مع الهلال الموسم الجاري في 25 مباراة في جميع المسابقات بمجموع 2080 دقيقة، سجل هدفين وصنع آخر.