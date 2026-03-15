النصر يشعر مارتينيز.. ويرتاح 6 أيام

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم اللاعبين الأحد إجازة لمدة 6 أيام، خلال فترة التوقف الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن جيسوس طلب من اللاعبين الالتزام بالبرنامج الخاص أثناء الإجازة، على أن يكون الجميع حاضرين في النادي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لبدء الإعداد لما تبقى من منافسات دوري «روشن» والتي ستكون انطلاقتها بعد التوقف أمام النجمة في الرياض 3 أبريل المقبل.

وبحسب المصدر، أبلغت إدارة النادي اللاعب الإسباني إينيجو مارتينيز بأنه في حال شعوره بألم في العضلة الخلفية خلال فترة الإجازة، عليه التنسيق معه فورًا لإجراء فحص بالأشعة في مدريد إن لزم الأمر.

وكان جيسوس أشار، السبت، عقب الانتصار على نظيره الخليج بخماسية دون مقابل في الدمام ضمن «جولة العلم» 26 من دوري روشن السعودي، إلى أن الجميع سيكونون جاهزين لمواجهة النجمة بعد العودة، ما عدا مواطنه جواو فيليش، وأيمن يحيي الموقوفان لتراكم البطاقات الملونة.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، بـ67 نقطة، مبتعدًا عن الهلال أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.