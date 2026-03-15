قبل العيد .. الألوان الداكنة تتصدر مبيعات البشوت

يحافظ البشت على مكانته بوصفه أحد أبرز الرموز التراثية في السعودية، وقطعة أساسية في إطلالة الرجال خلال الأعياد والمناسبات الرسمية والاجتماعية.

ومع اقتراب عيد الفطر، تشهد محال البشوت إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، لا سيما الشباب المقبلون على الزواج أو المشاركون في مناسبات أسرية ووطنية، إذ يُعد ارتداء البشت تقليدًا أصيلًا يضفي طابعًا احتفاليًّا ورسميًّا على المناسبة.

ولا يقتصر حضور البشت على الأعياد، بل يمتد إلى حفلات الزواج وعقود القِران والاستقبالات الرسمية، إضافة إلى المناسبات الوطنية، إذ يُرتدى تعبيرًا عن الاعتزاز بالانتماء والتمسك بالموروث.

وتتنوع البشوت من حيث الخامات بين الصيفي الخفيف المصنوع غالبًا من الأقمشة الناعمة المناسبة للأجواء الحارة، والشتوي الثقيل، فيما تتصدر الألوان الداكنة مثل الأسود والبني قائمة الخيارات الأكثر طلبًا، إلى جانب اللون البيج والسكري، وتُزيَّن أطرافها بخيوط الزري الذهبية أو الفضية التي تضفي عليها فخامة مميزة.

وفي هذا السياق، قال صالح المقحم، صاحب أحد محال البشوت: «نلاحظ في كل موسم أعياد ارتفاعًا في الطلب على البشوت، خاصة من فئة الشباب الذين يحرصون على الظهور بإطلالة رسمية تعبّر عن الفرح بالمناسبة، كما أنَّ كثيرًا من العملاء يطلبون تفصيل البشت حسب المقاس مع اختيار نوع الزري واللون بما يتناسب مع ذوقهم الشخصي»، لافتًا النظر إلى أنَّ جودة الخامة ودقة الحياكة تمثلان العاملين الأهم لدى العملاء. وأكد أنَّ الإقبال لم يعد يقتصر على كبار السن، بل أصبح البشت خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من الشباب في مختلف المناسبات.