المرة الخامسة.. فيليش يكتسح التصويت

انتزع البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، نجومية الجولة للمرة الخامسة في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وفق أصوات نخبة من محللي «الرياضية».

ونال النجم البرتغالي سبعة أصوات من أصل ثمانية بعد أن واصل تألقه بتسجيل السبت هدفين ضد الخليج ليقود النصر إلى الفوز 5ـ0، متوجًا بنجومية الجولة الـ 26.

ورفع فيليش أهدافه إلى ثمانية ليتصدر قائمة هدافي الدوري بـ 15 هدفًا، في الوقت الذي يعتلي فيه النصر قمة الترتيب بـ67 نقطة.

وحصل فيليش على أغلبية الترشيحات بنيله أصوات السعوديين يوسف عنبر وخالد القروني وفوزي الشهري و صالح المحمدي، إضافة إلى البحريني خالد جاسم، والأردني عثمان الحسنات والعراقي راضي شنيشل، فيما ذهب صوت التونسي فتحي الجبال إلى الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال.

ولعب فيليش مع النصر في جميع المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا 2 37 مباراة، سجل من خلالها 21 وأسهم في صناعة 15 هدفًا.