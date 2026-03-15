الأهلي.. مجرشي يتلقى الضوء الأخضر

تلقى علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي، للمشاركة في التدريبات على ملعب النادي بحي الرحاب في جدة، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ طبيب النادي أجرى فحصًا على موضع إصابة مجرشي أمام القادسية في «جولة يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي، التي خسرها الفريق 2ـ3، وتبين أنها عبارة عن شد عضلي خفيف لا يمنعه من المران.

واضطر الألماني ماتياس يايسله إلى استبدال مجرشي عند الدقيقة «86» من زمن المباراة باللاعب محمد بكر، بعد سقوطه جراء الألم العضلي.

وكان الفريق وصل إلى جدة، السبت، ومنح يايسله لاعبيه إجازةً لمدة يوم، تجنُّبًا للإرهاق بعد العودة من الدمام، على أن يعود الجميع إلى التدريبات الأحد، استعدادًا لمواجهة الهلال على ملعب «الإنماء» في نصف نهائي كأس الملك.