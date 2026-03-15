الموت يغيّب البيشي بعد صراع مع المرض

غيَّب الموت، الأحد، الدولي عبد الرحمن البيشي، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

وتعرض البيشي في عام 2019 لإصابته بهذا المرض، الذي يهاجم الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، ليبدأ بعدها رحلة علاجية شهدت تدهورًا سريعًا في حالته الصحية.

دشَّن البيشي (رحمه الله) مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي النصر عام 1996، وبرز مع الفريق الأول عام 2000، وقد عرف بـ«الأباتشي» بفضل سرعته اللافتة ومهاراته الفنية العالية في اختراق دفاعات الخصم، وسجَّل نحو 17 هدفًا في 60 مباراة.

وشارك الراحل مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2004 وتصفيات أولمبياد أثينا 2004، واختير ضمن أفضل عشرة لاعبين شباب في العالم عام 2003، بحسب موقع الاتحاد الدولي «فيفا».

وكان أول أهدافه أمام الهلال، الند التقليدي لناديه النصر، في أول مباراة له، كما لم يحصل على بطاقة حمراء طوال مشواره الرياضي سواء مع المنتخب أو مع النصر.

وانتقل البيشي إلى نادي سدوس أواخر موسم 2009ـ2010، وفي موسم 2011 اعتزل الوسط الرياضي نهائيًّا.