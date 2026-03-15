الأخضر يواجه مصر في جدة.. وصربيا ببلجراد

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المصري في مباراة تجريبية في جدة 27 مارس الجاري، في إطار الاستعداد للمونديال الصيف المقبل، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأحد.

ونقل الحساب، أن الأخضر سيلعب مباراته التجريبية الثانية في بلجراد أمام صربيا 31 مارس الجاري.

وكان برانكو رادويكو، الأمين العام للاتحاد الصربي، قدم شكره إلى الاتحاد السعودي على التعاون الذي أظهروه في قبول استضافته المباراة التجريبية المعلنة مسبقًا في بيان بثه اتحاد المنتخب البلقاني.

وقال: «يعمل الاتحاد الصربي حاليًا على التفاصيل النهائية المتعلقة بتجريبيتي إسبانيا والسعودية، على أن يتم إبلاغ الجماهير بكافة التفاصيل المتعلقة بهما لاحقًا».

ويُنتَظر أن يعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، قائمة لاعبي الأخضر التي ستدخل المعسكر خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرَّر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين تجريبيتين أمام مصر وصربيا، 26 و30 مارس الجاري، في الدوحة.

ويأتي «الأخضر» في المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.