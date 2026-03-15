اتحاد العاصمة يخسر من مانياما في الكونفدرالية

خسر فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم 2ـ1 أمام مضيفه مانياما من الكونغو الديمقراطية في ملعب أغرقته الأمطار في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، الأحد.

وضع ‌كليمنت بيترويبا مانياما ‌في ⁠المقدمة قبل خمس ⁠دقائق من الاستراحة من ركلة جزاء. وعادل أحمد خالدي النتيجة للفريق الجزائري بالطريقة ذاتها في الدقيقة «⁠53».

لكن إكساوسيا مواندا حسم ‌الفوز ‌للفريق صاحب الضيافة في الدقيقة «66»، بعدما قابل ‌ركلة حرة نفذت من خارج المنطقة في الشباك.

وسجَّل مانياما هدفًا ثالثًا ‌قرب النهاية ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وتأثر اللعب كثيرًا ⁠بالأمطار ⁠الغزيرة، حيث تحوَّل الملعب إلى بركة مياه ووجد اللاعبون صعوبات كبيرة في تناقل الكرة.

وتنتظر اتحاد العاصمة مهمة صعبة إيابًا في 22 مارس الجاري للتعويض من أجل بلوغ قبل النهائي.