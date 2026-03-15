أزمة الحراسة تداهم بايرن ميونيخ

تفاقمت أزمة حراسة المرمى لدى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الأحد، بعدما أعلن النادي أنَّ سفين أولريش سيغيب بسبب إصابته بإجهاد في العضلة المقربة.

وذكر بايرن أنَّ أولريش تعرض للإصابة في المباراة التي تعادل فيها بايرن مع باير ليفركوزن 1ـ1، السبت.

يذكر أنَّ أولريش هو الخيار الثالث في حراسة عرين بايرن، وكان يشارك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، لأنَّ مانويل مصاب في العضلية الخلفية، وجوناس أوربيج، الحارس البديل، مصاب بارتجاج في المخ.

وكان ليونارد بريسكوت «16 عامًا»، حارس مرمى بايرن ميونيخ الاحتياطي، في مباراة ليفركوزن.

وستكون المباراة التالية لبايرن ميونيخ هي مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل. وفاز بايرن بمباراة الذهاب 6ـ1 في إيطاليا وتعرض أوربيج لارتجاج في المخ بالدقائق الأخيرة من المباراة.

وذكرت تقارير أنَّ بايرن واثق من أنَّ أوربيج سيكون جاهزًا للعب مع بايرن الأربعاء المقبل.