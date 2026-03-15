الشياطين يتخطون أستون فيلا بثلاثية

عزَّز فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم حظوظه في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وانفرد مانشستر يونايتد بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة العريقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3ـ1 على ضيفه أستون فيلا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 للمسابقة.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر البرازيلي المخضرم كاسيميرو، لاعب الوسط، بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة «53»، لكن سرعان ما أحرز روس باركلي هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة «64».

ولم يهنأ لاعبو أستون فيلا بالتعادل كثيرًا، بعدما أحرز البرازيلي ماثيوس كونيا الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة «71»، فيما تكفل المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة «81».

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة مباغتة أمام نيوكاسل يونايتد في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام أستون فيلا، الذي بقي في المركز الرابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبات أستون فيلا مهددًا بفقدان المركز الرابع حال فوز ليفربول على ضيفه توتنام هوتسبير في وقت لاحق من الأحد بالمرحلة نفسها، حيث سيتساوى مع الفريق الأحمر بالرصيد ذاته، لكن حامل لقب المسابقة سوف يتفوق عليه بفارق الأهداف.