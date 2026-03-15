إطلاق دليل حماية الحرف اليدوية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة التراث، إطلاق الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الحرفيين والممارسين في قطاع الحرف اليدوية، ويُزوّدهم بالمعرفة القانونية التي تحمي ابتكاراتهم وتصاميمهم المستلهمة من التراث الوطني الأصيل.

وأوضحت «الملكية الفكرية» أن هذا الدليل يسلط الضوء على الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق الحرفيين، مؤكدة أهمية استثمار هذه الأدوات القانونية في تحويل الحرف اليدوية من ممارسات تقليدية إلى أصول اقتصادية محمية ومستدامة.

وأتاحت الهيئة الدليل لعموم المهتمين عبر موقعها الإلكتروني «www.saip.gov.sa» ليكون مرجعًا رئيسًا للعاملين في هذا القطاع، ويقدم إرشادات شاملة حول كيفية تسجيل العلامات التجارية، والتصاميم، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات الحرفية كالمشغولات النسيجية، والنخيلية، والخشبية، والجلدية، والفخارية، والمطرزة، والمعدنية، وحرف البناء التقليدي وصناعة السبح، وغيرها.