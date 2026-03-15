محمد إمام لـ«الرياضية»: شيرين شريكة نجاح.. و«الخارجي» التحدي الأكبر

احتفل الممثل المصري محمد إمام في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بانتهاء تصوير مسلسله الرمضاني «الكينج». وفي تصريح لـ «الرياضية» شكر إمام زملاءه الممثلين، الذين شاركوا في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن النجاح الاستثنائي، الذي يحصده المسلسل حاليًا، لم يكن ليتحقق لولا «روح الحب» والإخلاص، التي سادت الكواليس، مشددًا على أن «هذه الألفة والترابط بين فريق العمل هي المحرك الأساسي خلف كل مشهد خرج للجمهور، بذل الجميع مجهودًا ضخمًا نابعًا من عشقهم للمهنة وإيمانهم بالرسالة التي يقدمونها».

ووصف بطل العمل المخرجة شيرين عادل بأنها «شريكة نجاح»، مشيرًا إلى أنها «قادت العمل برؤية ثاقبة، وخطة دقيقة، شملت أدق تفاصيل الشخصيات وحتى المجاميع، ما جعلها حجر الزاوية في هذا التميز، خاصة مع صعوبة الرحلة التي تضمنت سفرًا إلى ماليزيا، وتنقلات مستمرة بين عدة محافظات مصرية، حيث إن أكثر من نصف مشاهد الكينج اعتمدت على التصوير الخارجي».

وعن ملامح شخصية «حمزة»، أوضح إمام أنها تجسيد لنموذج الشاب المصري ابن الحي الشعبي، الذي يجمع بين القوة والشهامة والاندفاع العفوي، وهي التناقضات والتحولات المستمرة في حياته التي حمسته لخوض هذه التجربة الدرامية الثرية.

كما توقف إمام عند تعاونه مع الفنانة حنان مطاوع، التي لعبت دور شقيقته الكبرى، مؤكدًا أنه كان يشعر بصدق مشاعرها وكأنها شقيقته الحقيقية، واصفًا إياها بـ «كتلة مشاعر تسير على الأرض».