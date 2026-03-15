برشلونة ينتقم من إشبيلية بخماسية

حافظ فريق برشلونة الأول لكرة القدم، المتصدر، على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه ريال مدريد بعد فوزه العريض بقيادة نجمه البرازيلي رافينيا على ضيفه إشبيلية 5ـ2، الأحد، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وانتقم برشلونة لخسارته أمام إشبيلية 1ـ4 في لقائهما الأخير، أكتوبر الماضي.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 70 نقطةً بفوزه الرابع تواليًا في الدوري قبل مواجهته الحاسمة على ملعبه «كامب نو» أمام نيوكاسل الإنجليزي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما 1ـ1 ذهابًا.

وحسم برشلونة النتيجة في الشوط الأول بفضل رافينيا الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 9 و21 من ركلتَي جزاءٍ، وسجل داني أولمو الثالث «38»، وعاد رافينيا ووقَّع على الـ «هاتريك» في الدقيقة 51، وأضاف البرتغالي كانسيلو الخامس «60»، بينما أحرز هدفَي إشبيلية أوسو «45+3»، والسويسري جبريل زو «90+2».

وبهذه النتيجة، تلقَّى إشبيلية خسارته الأولى بعد خمس مبارياتٍ، وتجمَّد رصيده عند 31 نقطةً متقدِّمًا بخمس نقاطٍ فقط على إلتشي، صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

وبإنهائه المباراة بخمسة أهدافٍ، رفع برشلونة رصيده التهديفي إلى 77 هدفًا في الدوري الموسم الجاري، ليصبح ثاني أقوى خط هجومٍ في الدوريات الخمسة الكبرى بعد بايرن ميونيخ الألماني «93 هدفًا في 26 مباراة» وفقًا لـ «أوبتا».